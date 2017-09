'Islam uitsluiten van godsdienstvrijheid'

PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is maar een volgens hem "totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie."

Wilders zegt dat in een interview met De Telegraaf. Hoe dat juridisch geregeld moet worden zegt hij "niet te weten, maar het is zeker de moeite waard om dat te gaan bestuderen", zegt hij.

Wilders zegt dat "tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte II er 100.000 moslims zijn bijgekomen in Nederland. Dat zijn niet allemaal terroristen of foute mensen, maar het is wel 100.000 keer islam wat Nederland binnenkomt."

Op de vraag of hij de islam in Nederland wil verbieden antwoordt Wilders: "Ik sluit niet uit dat het op termijn nodig kan zijn. Het gaat dan om de uitingen. Je kunt niet een idee verbieden, dat is onmogelijk. Je kan ook niet het communisme verbieden.".



'Islam valt niet onder godsdienstvrijheid' (Foto: ANP)