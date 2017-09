Paratriatleet Plat pakt wereldtitel in Rotterdam heywoodu 16-09-2017 00:32 print

Paratriatleet Jetze Plat heeft zich in Rotterdam voor de tweede maal in zijn carrière laten kronen tot wereldkampioen. De 26-jarige paralympisch kampioen domineerde de klasse PTWC, waarin atleten in actie komen die in het dagelijks leven van een rolstoel gebruik maken.

Vanaf de eerste slagen in het water van de Maas had Plat de leiding al in handen en hij kwam dan ook ruim voor de rest het water uit. Na twintig kilometer met de handbike en nog eens vijf kilometer in de racerolstoel kwam Plat over de finish, ruim twee minuten voor landgenoot Geert Schipper. De Brit Joseph Townsend had het nakijken: hij pakte het brons op meer dan acht minuten.

"Het voelt echt ongelooflijk. Vorig jaar was het geweldig, maar nu het naast het WK ook de Grand Final van de World Series is is het nóg meer bijzonder", aldus Plat. "Het parcours werd door de regen wat glad, maar ik wist dat mijn voorsprong groot genoeg was en dat ik het zou halen als ik gewoon geen fouten zou maken."