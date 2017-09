Servië stopt opmars Russische basketballers en staat in EK-finale

ServiŽ stopt opmars Russische basketballers en staat in EK-finale heywoodu 16-09-2017 00:20 print

De Servische basketbalploeg heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap. In Istanbul werd een einde gemaakt aan de opmars van de Russen, die na een paar magere jaren weer helemaal terug waren.

Servië begon prima in het eerste kwart, maar vooral het tweede kwart leverde een fors verschil op, getuige de 48-34 stand halverwege. Met een aantal lekkere scores op rij konden de Russen in het derde kwart tot op vijf punten naderen, maar Servië liep weer uit. In het laatste kwart werd het nog bijzonder spannend, het verschil kwam niet meer boven de tien punten en bij 73-75 hadden de Russen het tij bijna gekanteld. Dat gebeurde niet en Servië won met 79-87.

Bij de Russen was Alexey Shved overigens weer in wereldvorm. De voormalig NBA-speler, tegenwoordig in eigen land uitkomend voor Khimki, wist maar liefst 33 punten te noteren. Shved eindigt het EK nu door in alle acht wedstrijden van Rusland de score te leiden en telkens minstens twintig punten op te laten tekenen, waarmee hij veruit de best scorende speler van het toernooi is. De productie van Sacramento Kings-speler Bogdan Bogdanovic was met 24 punten aan Servische kant ook weer uitstekend.

Zondag Servië tegen Slovenië om de Europese titel.