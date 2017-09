Halve finales Davis Cup gelijk na dag één

Halve finales Davis Cup gelijk na dag n heywoodu 15-09-2017 23:55 print

Na de eerste dag van de halve finales in de Davis Cup staat het in beide ontmoetingen 1-1. België speelt in Brussel tegen Australië, terwijl de Fransen in Lille tegenover Servië staan.

De Belgische kopman David Goffin (ATP-12) nam het in het eerste duel in Brussel op tegen John Millman, de mondiale nummer 185. Via een tiebreak won Millman brutaal de eerste set, maar Goffin stelde orde op zaken: 6-7 (4), 6-4, 6-3, 7-5. De beste Australiër, Nick Kyrgios (ATP-20), stond vervolgens tegenover Steve Darcis (ATP-77) en dat werd een 3,5 uur durende vijfsetter. Kyrgios zegevierde en trok de stand zo gelijk: 6-3, 3-6, 6-7 (5), 6-1, 6-2.

In Lille moest Servië het doen zonder Novak Djokovic, maar Dusan Lajovic (ATP-80) zorgde voor een flinke verrassing door Lucas Pouille (ATP-22) te verslaan: 6-1, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (5). Laslo Dere (ATP-95) ging tegen Jo-Wilfried Tsonga één set goed mee, maar de Franse nummer achttien van de wereld was toch nog wat te goed: 7-6 (2), 6-3, 6-3.