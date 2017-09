Ook Haase in vijf sets onderuit in Davis Cup heywoodu 15-09-2017 23:37 print

Na Thiemo de Bakker heeft ook Robin Haase vrijdag zijn eerste enkelspelpartij in de Davis Cup-ontmoeting met Tsjechië verloren. De Nederlandse nummer 39 van de wereld verloor in Den Haag van Lukas Rosol, die tot een jaar geleden jarenlang in de top-100 stond, maar inmiddels nog maar net binnen de top-200 staat.

Haase begon sterk en brak Rosol direct met een love game, maar dat voordeel wist hij gelijk ook weer weg te geven. De tiebreak, met maar liefst negen punten op rij die niet door de serveerder werden gewonnen, werd zowaar een prooi voor Haase, die daarmee op 1-0 kwam.

De tweede set werd een prooi voor Rosol en Haase leek er vervolgens mentaal weer eens doorheen te zitten. Hij stribbelde in set drie ernstig tegen, maar Rosol brak gelijk zijn eerste game al en deed dat later nog eens dunnetjes over.

In set vier sloeg Haase op 3-2 plotseling toe met een break en hij wist de set zelfs naar zich toe te trekken. Toch leek het in set vijf mis te gaan en wel op klassieke wijze: bij een breakkans voor Rosol sloeg de Nederlander een dubbele fout, ook wel een Rooowwwbin genoemd.

Wonder boven wonder wist Haase terug te breken door een zeer beroerde opslaggame van de Tsjech, maar Rosol gaf zich niet gewonnen en sloeg op de service van Haase alsnog toe: 7-6 (5), 3-6, 2-6, 6-3, 5-7.

In de strijd om een plekje in de Wereldgroep van volgend jaar staat Nederland nu met 0-2 achter. Zaterdag wordt het dubbelspel gespeeld.