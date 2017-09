De Bakker stunt niet in eerste Davis Cup-duel met Tsjechië

De Bakker stunt niet in eerste Davis Cup-duel met TsjechiŽ heywoodu 15-09-2017 19:27 print

Nederland staat in het Davis Cup-duel met Tsjechië in Den Haag op een 0-1 achterstand. Thiemo de Bakker verloor het eerste duel van de Tsjechische kopman, Jiri Vesely. Inzet van de ontmoeting met de Tsjechen is promotie naar de Wereldgroep, waar Nederland in 2014 voor het laatst in speelde.

De Bakker, 408e op de wereldranglijst, speelt door blessureleed alleen nog op lagere niveau's, terwijl Vesely (ATP-55) gewoon op het hoogste niveau speelt. Toch begon De Bakker uitstekend en brak Vesely in de eerste game, waarna de Nederlander de set netjes af wist te maken.

In de tweede set kwam Vesely beter in zijn spel, maar wederom bood De Bakker prima weerstand. Dit keer was het niet genoeg om de set te winnen, maar in het derde bedrijf kwam de Nederlander toch weer op een voorsprong.

De vierde set leverde een vroege break op in Vesely's voordeel, waarna de Tsjech de stand weer gelijk wist te trekken. In set vijf vocht De Bakker in de eerste game voor wat hij waard was, maar hij moest zijn opslagbeurt toch afstaan.

Niet veel later liet hij zich nog eens breken en één keer Vesely's opslag terugpakken was dus niet meer voldoende. Een tweede rebreak kwam er niet, waarmee het duel na bijna vier uur ten einde was: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6.

Robin Haase hoopt Nederland vrijdagavond tegen Lukas Rosol op gelijke hoogte te brengen.