De 35-jarige Surailie I. moet vijftien jaar de gevangenis in voor een liquidatie op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in 2013. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat de verdachte inderdaad de schutter is geweest en legt hem voor doodslag de maximale straf op.

De officier van justitie ging uit van moord en had daarom een celstraf van 25 jaar geëist. Maar de rechtbank vond niet voldoende bewijs voor voorbedachten rade. Weliswaar had de betrokkene een vuurwapen meegenomen, maar niet uitgesloten is dat I. in een opwelling schoot. Wel vindt de rechtbank dat I. extreem koelbloedig en gewetenloos handelde.

De schietpartij gebeurde tussen de ruim achthonderd feestgangers aan de zijkant van de dansvloer. Er was ruzie tussen twee rivaliserende bendes. I. schoot vlak na een opstootje Souhail L. van dichtbij neer, die toen net in bedwang werd gehouden door twee beveiligers. Hij werd meerdere keren geraakt in zijn hoofd, nek en bovenlichaam.

De verdachte ontsnapte en kon pas twee jaar later worden aangehouden.



15 jaar cel voor liquidatie op dancefeest (Foto: ANP)