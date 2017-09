Vitesse komt tekort voor stunt bij Europese rentree Redactie 14-09-2017 23:22 print

Vitesse heeft niet gestunt in zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League. De ploeg gaf in groep K tegen Lazio twee keer een voorsprong weg en verloor.

Lazio maakte afgelopen weekeinde in de eigen nationale competitie grote indruk door AC Milan met 4-1 klop te geven, maar trad in Arnhem aan zonder een groot aantal dragende spelers. Zo namen onder anderen Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Stefan Radu, Lucas Leiva en Senad Lulic plaats op de reservebank, terwijl spelers als Nani en Felipe Anderson vanwege blessureleed zelfs helemaal ontbraken in de wedstrijdselectie van trainer Simone Inzaghi. Vitesse toonde zich dan ook allesbehalve onder de indruk van de Romeinen.

De Eredivisionist hield Lazio in de openingsfase uitstekend van het doel af en nam na een half uur spelen zelfs verrassend de leiding. Milot Rashica werd aan de rechterkant van het veld aan het werk gezet door Fankaty Dabo, waarna de buitenspeler met een scherpe voorzet Tim Matavz een niet te missen kans bood: 1-0. De Sloveense spits was aan de aandacht van Stefan de Vrij en Bastos ontsnapt en werd zo de eerste doelpuntenmaker van Vitesse in een Europees hoofdtoernooi sinds Emile Mbamba, die op 14 november 2002 trefzeker was tegen tegen Werder Bremen.

Vitesse maakte in de eerste helft een solide indruk, maar schoot zichzelf vlak na rust in de voet door op zeer amateuristische wijze uit te verdedigen. De ploeg van Fraser kreeg de bal meermaals niet weg en bood Marco Parolo zo de mogelijkheid om van buiten het strafschopgebied voor de gelijkmaker te tekenen. Lazio had vlak daarvoor topscorer Immobile binnen de lijnen gebracht en leek het initiatief na de 1-1 over te nemen. Vitesse toonde echter karakter en had slechts zes minuten nodig om weer op voorsprong te komen.

Opnieuw Rashica had een uitstekende voorzet in huis en ditmaal stond Bryan Linssen op de juiste plaats om binnen te tikken: 2-1. Even later werd een poging van Matavz ternauwernood onschadelijk gemaakt door Thomas Strakosha en schoot Thomas Bruns van dichtbij rakelings naast na een heerlijke hakbal van uitblinker Rashica. Die missers braken de thuisploeg halverwege de tweede helft uiteindelijk op. Immobile werd op schitterende wijze in stelling gebracht door Felipe Caicedo en zorgde met een hard schot voor de 2-2.

Vitesse had geproefd aan de overwinning en weigerde genoegen te nemen met een punt. De Arnhemmers maakten jacht op de 3-2, maar zouden uiteindelijk met lege handen achterblijven. Maikel van der Werff ging opnieuw niet vrijuit in een duel met Alessandro Murgia, waarna de Italiaanse middenvelder Lazio van dichtbij naar de overwinning schoot. De thuisploeg probeerde daarna nog wel een gelijkmaker te forceren, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in het tij te keren, ondanks een grote kopkans voor invaller Luc Castaignos in de slotfase.

Zonder de geblesseerde Wesley Sneijder begon OGC Nice het toernooi met een ruime zege op Zulte-Waregem. Alassane Pléa had de Fransen binnen twintig minuten op 0-2 gezet, Dante maakte er nog voor het half uur 0-3 van. Aaron Leya deed namens de Belgen kort na rust wat terug, maar Allan Saint-Maximin en Mario Balotelli bezorgden Nice een duidelijke 1-5 overwinning.