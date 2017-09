Lichaam oma gevonden dankzij orkaan Irma heywoodu 14-09-2017 22:14 print

Orkaan Irma heeft ervoor gezorgd dat het lichaam van een sinds december vermiste vrouw is gevonden. De 47-jarige Loraine Feliciano-Pino, moeder van twee en tevens oma, was al sinds 19 december niet meer gezien.

Op die dag zag iemand haar in haar auto stappen en vertrekken bij haar woning in de buurt van Boca Raton, waarna nooit meer iets van de vrouw werd vernomen. Haar telefoon stond uit - of de batterij was inmiddels leeg - en ook op haar creditcard was geen enkele activiteit te zien.

We spoelen de klok negen maanden vooruit en zijn aangekomen bij orkaan Irma, die afgelopen week over Florida raasde. Uit voorzorg liet men onder meer een kanaal in de buurt van Boca Raton leeglopen, zodat het water van Irma daar wat opgevangen kon worden.

Tijdens het leeglopen dook plotseling een grijze Toyota RAV4 op, precies het soort auto waarmee Loraine was vertrokken. In de auto werd een stoffelijk overschot gevonden en, naar nu blijkt, dat was oma Loraine.

"Na negen vreselijke maanden was dit niet waar ik voor gebeden had, maar het is wel een vorm van afsluiting", schreef dochter Kailanni op Facebook. "Het is verschrikkelijk dat ze er niet meer is, maar een soort duisternis is nu weg en we kunnen eindelijk met de verwerking beginnen."

Zus Rosannie was in shock toen ze het nieuws hoorde, maar ook boos op de politie: "We hadden destijds zo vaak gevraagd of ze in dat kanaal wilden zoeken, dicht bij haar huis. Zonder iets slechts als deze orkaan had het jaren kunnen duren, ik weet niet of we mijn zus anders ooit gevonden hadden. Zo brengt zoiets tragisch toch nog iets goeds, want nu kunnen we dit gaan verwerken."