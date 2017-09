Frank Masmeijer heeft op het laatste moment een optreden in RTL Boulevard afgezegd. (video achter de link) De voormalig presentator was al in de studio maar nam de benen toen hij begreep dat Peter R. de Vries tegenover hem aan de desk zou komen te staan.

De Vries haalde hard uit naar Masmeijer, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven in Antwerpen. Volgens de misdaadjournalist was Masmeijer duidelijk bang voor de confrontatie of was hem ingefluisterd dat hij beter weg kon gaan.

"Ik ben zo langzamerhand een beetje duizelig van alle verklaringen die Frank Masmeijer heeft afgelegd over zijn rol in deze drugszaak", zei De Vries, die Masmeijer wel eens aan de tand wilde voelen over bijvoorbeeld het boek dat hij deze week uitbracht. Daarin geeft Masmeijer volgens De Vries "min of meer toe dat hij ervan af wist".

Schijterd

"Dit leest als een soort schuldbekentenis", vervolgde De Vries. "En op het moment dat hij er zelf live hier iets over kan vertellen en een journalist, ik, ga er wat vragen over stellen dan gaat hij er met de staart tussen z'n benen vandoor. Dus ja, ik vind het een schijterd."

Presentator Beau van Erven Dorens noemde het "jammer"dat Masmeijer was vertrokken. Hij benadrukte dat hij vooraf op de hoogte was gesteld van de aanwezigheid van De Vries.



Frank Masmeijer loopt weg bij Boulevard (Foto: BuzzE)