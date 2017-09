Tannenberg gaat naar Steam Early Access op 16 november Pheno 14-09-2017 20:35 print

M2H en Blackmill Games maken vandaag bekend dat Tannenberg 16 november beschikbaar is via Steam Early Access.

De makers zou je kunnen kennen van Verdun. Tannenberg is ook een shooter die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelt. Maar in plaats van loopgraven zoals aan de Westkust gaat het spel naar het Russische Front om in bossen en andere open gebieden de oorlog na te spelen.

Meer over het spel kun je in onze preview lezen.