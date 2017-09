Van der Laan heeft vertrouwen in veiligheid BasOne 14-09-2017 17:46 print

Ondanks de problemen binnen het Amsterdamse team radicalisering en polarisatie en de zorgen die daarover leven in de gemeenteraad, blijft burgemeester Eberhard van der Laan achter zijn aanpak staan. Hij zei donderdag tegen de gemeenteraad dat hij vertrouwen heeft in de veiligheid in de stad. "Ook vandaag zeg ik: een aanslag kan elk moment gebeuren, maar we leveren goed werk. Dat neemt niet weg dat achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt."

De burgemeester sprak tijdens een spoeddebat naar aanleiding van de kwestie rondom de inmiddels ontslagen topambtenaar Saadia a.-T., die zich als programmamanager van het team radicalisering en polarisatie schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en fraude. Dat leidde tot grote zorgen bij de gemeenteraad over de antiradicaliseringsaanpak, waarvoor Van der Laan verantwoordelijk is.

Hoewel de burgemeester woensdag al een brief stuurde waarin hij onder meer aankondigde dat hij een taskforce instelt om de gang van zaken onder de loep te nemen bij de gemeentelijke dienst, leefden er bij de raadsleden nog veel vragen over hoe het zo ver heeft kunnen komen. Net als in de brief, ging Van der Laan wederom door het stof. "Ik reken het mijzelf aan dat er wantrouwen is ontstaan, omdat ik zo naïef ben geweest te denken: deze zaak gaat over belangenverstrengeling, zo presenteer ik hem en bespreek ik het met de raad", zei hij.

"Je wilt er alles aan gedaan hebben om een aanslag te voorkomen en dan moet je risico's kunnen nemen." Hij zei dat hij wist dat daardoor de kans bestond dat hij een keer verantwoording zou moeten afleggen over "een element in de aanpak die kwetsbaar is".



Van der Laan heeft vertrouwen in veiligheid (Foto: ANP)