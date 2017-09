Waterpret in Senran Kagura: Peach Beach Splash Pheno 14-09-2017 08:37 print

Er zijn twee trailers uitgebracht van Senran Kagura: Peach Beach Splash waarin de shinobi-scholen Gessen Girls’ Academy en Hanzo National Academy voorgesteld worden.

Het verhaal heeft net zoals de meiden weinig om het lijf. Er is een terugkerend mysterieus waterpistooltoernooi in de wereld van de shinobi. Waarom? Dat weet niemand. De regels zijn simpel: iedereen mag meedoen, of je nu goed, slecht, op de vlucht of dood bent. Je kunt kiezen uit tien type watergeweren, elk met een eigen bereik, kracht en waterverbruik. Je spring- en ren-vaardigheden worden ook beïnvloed door je wapenkeuze. De wapens hebben allemaal twee manieren van gebruiken en je kunt deze upgraden om ze te verbeteren en hun uiterlijk aan te passen.

Senran Kagura: Peach Beach Splash komt 22 september uit op PlayStation 4.