Een strijdbaar team in Nights of Azure 2

Koei Tecmo heeft wat nieuwe informatie over het gevechtsysteem van Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, waaronder een nieuw Servan-type en bonussen als je de game binnen een bepaalde tijd na release koopt.

Tijdenns hun avontuur om de Moon Queen te verslaan gaan Aluche en haar team demonen tegenkomen. De meeste hebben kwaad in zin, maar sommigen willen zich aansluiten bij het gezelschap. De Striker-type Servan is waardevol voor elk strijdpartij, ze veranderen namelijk in wapens die Aluche kan gebruiken. Hierdoor worden haar vaardigheden van afstand of dichtbij verbeterd, afhankelijk van welke Servan ze gebruikt.

De Lillies in haar team kunnen een combinatieaanval uitvoeren met Aluche. Wanneer aan de vereisten tijdens het gevecht wordt voldaan, kan deze aanval flink wat schade doen. Actieve vaardigheden, gebruikt door Aluche, en Special Skills, geactiveerd door de Lillies, kunnen ook een verhoogde gezondheid, aanval of verdediging aan het team geven.

Er zijn ook een aantal bonussen aangekondigd voor gamers die Nights of Azure 2: Bride of the New Moon binnen 3 maanden kopen na de lancering. Op de Nintendo Switch zullen de spelers outfit van Yuri Kozukata uit Fatal Frame gratis krijgen, terwijl op de PlayStation 4 het Timenoid Restrains kostuum uit Deception gratis te downloaden is.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon komt 27 oktober uit op PlayStation 4, pc en Nintendo Switch.