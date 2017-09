Nieuwe werelden getoond voor Super Mario Odyssey

In Super Mario Odyssey moet je niet één, maar twee dames in nood redden. Mario redt Peach, maar zijn hoed Cappy wil zijn zusje Tiara redden uit Bowser’s klauwen.

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag zijn een aantal nieuwe dingen getoond. Zo is er een Sneeuwwereld getoond, waarin het, nou ja, erg koud is. Daarnaast is er een Stand-level, compleet met zon en veel water om te verkennen. Ook is er nog een wereld geteased dat plaatsvindt in een Tropisch Regenwoud.

Ook hebben we nog steeds geen idee van hoeveel manen er te verzamelen zijn, maar voor één wereld zijn er ruim 50 geteased en het einde was nog niet in zicht. Mocht je toch geen manen kunnen vinden, kun je voor coins hints kopen. Naast het platformen dat we gewend zijn, zijn er diverse minigames. Denk aan racen, touwtjespringen en meer.

De trailer laat maar weer zien dat de game er prachtig uitziet en we nog steeds niet doorhebben hoe uitgebreid de game eigenlijk wordt. 27 oktober wordt een dag om te onthouden, wanneer Super Mario Odyssey lanceert op Nintendo Switch.