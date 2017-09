Lyndis uit Fire Emblem: The Blazing Blade komt als speelbaar personage naar Fire Emblem Warriors. Ongetwijfeld tot vreugde van vele fans, aangezien ze één van de populairste personages uit de franchise is.

Lyn kun je hieronder in actie zien. Ook toont de trailer enkele van de al bekende features in actie, waaronder het support-system. Fire Emblem Warriors lanceert op 20 oktober voor New Nintendo 3DS en Nintendo Switch.