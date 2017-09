Sopranos-acteur Frank Vincent overleden

De Amerikaanse acteur Frank Vincent is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Vincent was vorige week opgenomen in het ziekenhuis van New Jersey nadat hij een hartaanval had gehad en overleed tijdens een openhartoperatie. De acteur werd vooral bekend met zijn rollen in iconische gangsterfilms en de misdaadserie The Sopranos.

De op 4 augustus 1939 in Massachusetts geboren Frank Vincent Gattuso groeide op in New Jersey, waar hij zijn loopbaan zou beginnen als begenadigd drummer. Zo was hij te horen op platen van succesvolle artiesten zoals Trini Lopez, Del Shannon en Paul Anka. Vincent maakte in 1976 zijn debuut in de misdaadfilm The Death Collector en kwam daarna via Robert De Niro in contact met regisseur Martin Scorcese. Vincent kreeg zo rollen in klassiekers als Raging Bull (1980), Goodfellas (1990) en Casino (1995). De acteur was in meer dan vijftig films te zien en werd bij het grote publiek ook bekend als Phil Leotardo in de populaire misdaadserie The Sopranos.