Project Octopath Traveler weer eens getoond

De exclusieve Square Enix-RPG voor Nintendo Switch, Project Octopath Traveler, is weer eens getoond. De game draait om acht verschillende personages uit acht verschillende landen met acht verschillende verhalen.

Kies je verhaal en speel de game door in de unieke nostalgische stijl van de game. De game wordt ontwikkeld door de makers van Bravely-Default. De game geeft de speler de keuze om een verhaal te vormen met zogeheten ‘path actions’, die unieke gameplay-elemten geven. Zo kan Olberic iedereen uitdagen tot een duel (en hem zo vermoorden of ontmaskeren), terwijl Primrose anderen kan overhalen om haar te volgen.

Echt roleplaying staat dus centraal. Combat wordt echter niet overgeslagen. Zo introduceert de game Boost Points, die je spaart tijdens combat en zo sterkere of uitgebreidere aanvallen laat gebruiken. Of je gebruikt ze om je teamgenoten te helpen. Roleplaying en combat dus.

Een demo van de game is nu beschikbaar in de Nintendo eShop. De game lanceert wereldwijd ergens in 2018.