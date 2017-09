Xenoblade Chronicles 2 lanceert op 1 december

Een nieuwe trailer is vrijgegeven voor Xenoblade Chronicles 2. De trailer legt een deel van de setting uit en toont combat, maar wees niet bang voor (grote) spoilers.

De trailer laat voor het eerst horen hoe de Engelse dub klinkt en laat een diversiteit aan gebieden zien. Het geheel ziet er tof uit, maar wat misschien nog wel belangrijker is: de game heeft eindelijk een release date. Geen vertraging, in plaats daarvan kunnen we vanaf 1 december aan de slag met de game.

Ben je benieuwd naar de trailer, dan kun je die hieronder bekijken. Of je laat jezelf compleet verrassen en doet het niet, de keuze is aan jou!