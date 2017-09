F1-motor Mercedes bereikt efficiëntie van 50 procent

F1-motor Mercedes bereikt efficiŽntie van 50 procent Peterselieman 14-09-2017 00:22 print

Mercedes heeft met haar Formule 1-motor op de testbank een barrière doorbroken. Naar eigen zeggen is in Brixworth met de 1,6 liter V6-turbomotor een efficiëntie van meer dan vijftig procent bereikt. Dat betekent dat meer dan vijftig procent van de energie uit de brandstof nuttig gebruikt wordt.

In de huidige Formule 1 is het bereiken van een zo hoog mogelijke thermische efficiëntie belangrijk, omdat de auto's tijdens een race maximaal 105 kilogram brandstof mee mogen nemen en er een stroomlimiet van 100 kilogram per uur is. Door de grens van vijftig procent te doorbreken is Mercedes in het bezit van een van de meest efficiënte brandstofmotoren ooit. Dit wordt voornamelijk bereikt door hergebruik van energie via de MGU-K, MGU-H en de turbo.

In een column op de website vergelijkt Mercedes de huidige motor met oudere motoren. "De oude atmosferische motoren bereikten een piek van 29 procent thermische efficiëntie met de V8 - terwijl wij nu evenveel pk's hebben als in 2005 toen de V10 maar liefst 194 kilogram brandstof per uur verstookte. Het is een hele prestatie om hetzelfde aantal pk's te behalen met slechts de helft van de stroomsnelheid van de brandstof."

"Drieëneenhalf naar na het debuut van de Mercedes F1-motor is op de testbank in Brixworth een efficiëntie van meer dan vijftig procent bereikt. Dit betekent dat de motor meer energie nuttig gebruikt dan dat er verloren gaat. Dat is een mijlpaal voor iedere hybride en vooral voor een racemotor die voluit moet gaan. Vergeleken met 2014 hebben we nu 109 pk meer met gebruik van dezelfde brandstofhoeveelheid."



De efficiënte motor van Mercedes (Bron: YouTube)