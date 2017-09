Tom Middendorp ontvangt ereteken van verdienste

De Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft woensdag in Den Haag uit handen van minister Koenders het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Goud ontvangen. Het Ereteken in Goud is hem bij zijn afscheid als CDS toegekend als dank van het gehele ministerie voor de uitzonderlijke samenwerking over vele jaren.

De minister van Buitenlandse Zaken kan een dergelijk ereteken toekennen aan personen die zich op bijzondere en persoonlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het ministerie of voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden. Eerder ontvingen Julie Bishop, minister van Buitenlandse Zaken van Australië en Frank-Walter Steinmeier, minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, deze speciale onderscheiding.

Bij de uitreiking onderstreepte minister Koenders de uitstekende samenwerking met Middendorp. 'We zijn je dankbaar, zeker in deze tijd, waarin onze bijdrage aan mondiale vrede en veiligheid zo belangrijk is en zo op prijs wordt gesteld. Buiten dat je de Defensie organisatie als CDS buitengewoon kundig hebt geleid en gerepresenteerd, heb je, doordat je altijd een scherp oog hebt voor nieuwe ontwikkelingen, de afgelopen decennia de agenda en het denken over vrede en veiligheid mede bepaald. Ook omdat je net zo makkelijk diplomaat was geweest als militair.'

Koenders eert Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp met Ereteken voor Verdienste voor zijn internationale inzet voor Nederland pic.twitter.com/cj0OwtB6sY — Ministerie van BZ (@MinBZ) 13 september 2017