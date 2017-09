Olivia Newton-John zweert bij het gebruik van cannabis. De zangeres kampte met hevige pijnen vanwege kanker. Van haar man kreeg ze een drankje waar cannabis in zit en dat helpt ontzettend goed, vertelde de ster uit de film Grease op de Australische televisie.

De man van de zangeres van hits als Hopelessly Devoted To You en Physical heeft verstand van het gebruik van medicinale planten en kruiden en stelde het drankje samen. "Eigenlijk zou iedereen er beschikking over moeten hebben", zegt Olivia, die het cannabisdrankje verkiest boven pijnstillers.

In 1992 werd borstkanker bij de zangeres geconstateerd. In mei bleek dat de kankercellen naar haar onderrug waren uitgezaaid en dat bezorgde Olivia hevige pijnaanvallen. Het drankje van haar man verlicht de pijn waardoor ze zelfs weer kan optreden.



Olivia Newton-John zweert bij cannabis (Foto: BuzzE)