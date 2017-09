Team Sky met sterk team naar WK ploegentijdrit Olga Kroeders 13-09-2017 13:01 print

Team Sky heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de ploegentijdrit tijdens het WK wielrennen volgende week.

Chris Froome, die ook de individuele tijdrit rijdt, maakt deel uit van de ploeg. De andere geselecteerden zijn Owain Doull, Gianni Moscon, Vasil Kiryienka, Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas.

Moscon is de Italiaans kampioen tijdrijden, Kwiatkowski Pools kampioen tijdrijden en Kiryienka is ex-wereldkampioen tijdrijden. Doull won vorig jaar, bij de Olympische Spelen in Rio, goud op de ploegenachtervolging. Thomas is een hardrijder. Hij komt net terug van een blessure die hij opliep tijdens een valpartij in de Tour de France.