Wouter Wippert heeft een mondeling akkoord met Roompot Nederlandse Loterij voor volgend seizoen bereikt, zo meldt de Telegraaf.

De wielrenner kwam de afgelopen twee jaar uit voor de Amerikaanse WorldTour-ploeg Cannondale-Drapac. De 27-jarige sprinter won vorige maand twee etappes in de Tour of Alberta. In juni werd hij tweede op het Nederlands kampioenschap achter Ramon Sinkeldam.

Bij de Nederlandse ploeg zal Wippert meer zijn eigen kansen kunnnen gaan in de sprint.