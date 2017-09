Barcelona neemt revanche op Juventus, net geen comeback Olympiakos Redactie 12-09-2017 23:35 print

Barcelona werd vorig seizoen in de Champions League uitgeschakeld door Juventus, maar dinsdagavond waren de Catalanen voor eigen publiek te sterk in groep D.

Het team van trainer Ernesto Valverde domineerde in de eerste helft, maar de Catalanen hadden moeite om Gianluigi Buffon daadwerkelijk aan het werk te zetten. Juventus speelde in het Camp Nou meer op de tegenaanval en was in de elfde minuut heel dicht bij de 0-1. Marc-André ter Stegen moest tot het uiterste gaan om een inzet van Miralem Pjanic te keren.

Buffon had enkele minuten later een geweldige reactie op een inzet van Luis Suarez, nadat een vrije trap van Lionel Messi tegen de muur was gegaan. Vlak voor het rustsignaal sloeg Barcelona toe: Messi ging een één-twee met Suarez aan en mikte het leer vervolgens buiten het bereik van Buffon tegen de touwen: 1-0.

In de eerste minuten van de tweede helft schoot Paulo Dybala huizenhoog over en had Messi pech dat een inzet tegen de paal ging en de bal vervolgens via de rug van Buffon niet in het doel belandde. Barcelona liep in twaalf minuten tijd echter uit naar een 3-0 voorsprong. Stefano Sturaro voorkwam dat Messi de bal ontving, maar het leer kwam uiteindelijk terecht bij Rakitic. Buffon had geen schijn van kans op het harde schot: 2-0. In de 68e minuut was het weer raak: Messi ontdeed zich van zijn tegenstanders, maakte ruimte voor een schot, en verschalkte Buffon voor een tweede keer: 3-0.

In Piraeus speelde Olympiakos thuis tegen Sporting Lissabon, waarvoor Seydou Doumbia de score al in de tweede minuut opende. Gelson Martins had de tweede treffer er tien minuten later al in liggen, Bruno Fernandes zorgde nog voor rust zelfs voor 0-3. Daar bleef het lang bij, tot invaller Felipe Pardo in de 89e minuut doel trof namens Olympiakos. Dat deed hij in de 93e minuut zelfs nog een keer, maar het was te laat en Sporting ging met een 2-3 zege naar huis.