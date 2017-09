Dubbele punten voor velddoelpunten tijdens Euro Hockey League Redactie 12-09-2017 18:36 print

De Euro Hockey League (EHL) gaat dit seizoen een nieuw puntensysteem uitproberen. In de jaargang 2017/2018 krijgen ploegen voor een velddoelpunt twee punten en voor strafcorners één punt, naar het Hockey India League-model. Ook nieuw is dat de verliezende ploegen vanaf de KO16 een tweede wedstrijd spelen om hun definitieve ranking te bepalen. Op die manier spelen alle ploegen twee wedstrijden in het paasweekend op HC Rotterdam.

Vorig jaar vertelde EHL-voorzitter Hans Erik Tuijt nog over zijn ambities om de EHL-regels eens flink onder handen te nemen. Niet ál Tuijts plannen gingen door, maar de EHL voert wel degelijk drie flinke wijzigingen door voor het nieuwe seizoen. De meest in het oog springende is het nieuwe puntensysteem. Velddoelpunten tellen dubbel, net als strafballen die niet zijn toegekend na een strafcorner. Goals uit strafcorners, en strafballen die uit een strafcorner voorkwamen, tellen nog altijd enkel.

Het nieuwe scoorsysteem:

Elk velddoelpunt en strafbaldoelpunt dat niet voortkwam uit een strafcornersituatie = 2 punten

Elk strafcornerdoelpunt = 1 punt

Elk doelpunt gemaakt na een strafbal die voorkwam uit een strafcornersituatie = 1 punt

Doelpunten tijdens shoot-outs, zowel vanuit de shoot-out zelf of een strafbal = 1 punt

De tweede verandering in het EHL-format, is dat alle acht verliezers van de KO16-wedstrijden ook nog een tweede wedstrijd spelen in het paasweekend. Dat gebeurt om te bepalen welke ploegen ranken tussen plek negen en twaal en welke tussen dertien en zestien. Alle ploegen die de KO16 halen spelen dus twee wedstrijden: of op vrijdag en zondag of op zaterdag en maandag. In deze vier wedstrijden is geen videoscheidsrechter beschikbaar.

De videoscheidsrechter is nog altijd vanaf de KO16 van de EHL beschikbaar. Ploegen hebben het recht om één referral per wedstrijd aan te vragen. Echter, de referral die ploegen tijdens de shootout-serie kregen vervalt. Dat betekent dat de videoscheidsrechter tijdens de shootout-series niet geraadpleegd kan worden. De drie aanwezige scheidsrechters op het veld worden voldoende in staat geacht de situatie te beoordelen.

Het persbericht van de EHL benadrukt dat deze regels enkel voor de EHL gelden en dat dit seizoen als een pilot geldt. De FIH heeft de regelwijzigingen goedgekeurd. De eerste keer dat het nieuwe scoorsysteem in werking gaat is tijdens de eerste ronde van de EHL van 6 tot en met 8 oktober in het Pau Negre Stadion. Bloemendaal komt daar in actie. Tijdens Pasen wordt het toernooi vervolgt met KO16. Daar zullen dan clubs Kampong en Amsterdam ook instromen.