Een elfjarige jongen en zijn ouders zijn om dinsdag om het leven gekomen in een vulkaankrater in de buurt van Napels. De familietragedie had plaats in de Solfatara, een toeristische trekpleister bij Pozzuoli. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet precies duidelijk.

Volgens Italiaanse media probeerden de man (45) en de vrouw (42) hun zoon, die zich op verboden gebied had gewaagd, in veiligheid te brengen. In de afgezette gedeelten van de vulkaan ontsnappen hete gassen, zijn er warme, zwavelhoudende modderpoelen en is de ondergrond brokkelig. De jongen zou gevallen zijn en buiten bewustzijn geraakt. Zijn moeder en vader moesten hun reddingspoging ook met de dood bekopen. Hun andere zoon (7) bleef ongedeerd.

De Solfatara is onderdeel van de Campi Flegrei (Brandende Velden) ten westen van Napels. De laatste echte uitbarsting was eind twaalfde eeuw. In de krater zijn nog altijd spectaculaire vulkanische verschijnselen te zien.



Familietragedie in vulkaankrater (Foto: ANP)