Okami HD naar pc, PlayStation 4 en Xbox One

Na flink wat geruchten is dan eindelijk bekend geworden dat Okami HD komt naar pc, PlayStation 4 en Xbox One. Famitsu Magazine heeft de game aangekondigd. Vooralsnog is de game ook enkel voor Japan aangekondigd, al zal het Westen de game ongetwijfeld ook ontvangen.

De game lanceert 13 december voor pc en 21 december op PlayStation 4 en Xbox One. De game heeft ondersteuning voor 4K-resolutie en de minigames tijdens laadschermen maken een terugkeer. De game is speelbaar in een 4:3 beeldverhouding.