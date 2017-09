Dit was het nieuws keert terug bij NPO Redactie 12-09-2017 12:41 print

Het satirische programma Dit was het nieuws keert terug op televisie. De NPO wil de show uitzenden op de zondagavond, zegt Frans Klein, directeur televisie bij de NPO, in de VARAgids.

"Bij de NPO willen we satire blijven maken voor de zaterdagavond, op verschillende manieren. De Kwis is daar een voorbeeld van. Maar ook Dit was het nieuws, dat we terugbrengen op de zondagavond - dat primeurtje kan ik je geven", aldus Klein.

Dit was het nieuws was tussen 1996 en 2009 te zien bij de TROS, maar die omroep trok de stekker eruit. Daarna maakte het programma een doorstart bij RTL4. In december 2015 maakte ook RTL bekend dat het stopt met het programma omdat het "niet vernieuwend genoeg" meer was.

Samenstelling

De presentatie van het programma bleef al die jaren in handen van Harm Edens. De teamcaptains wisselden wel. Onder meer Raoul Heertje, Thomas Acda, Peter Heerschop, Marc-Marie Huijbregts, Jan Jaap van der Wal, Martijn Koning en Daniël Arends zaten aan de desk.

Wanneer Dit was het nieuws terugkeert, is nog niet bekend.



Dit was het nieuws keert terug bij NPO (Foto: BuzzE)