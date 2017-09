Rentree Van Dijk bij beloften Southampton loopt uit op deceptie Redactie 12-09-2017 08:20 print

Virgil van Dijk heeft maandagavond zijn rentree gemaakt bij de beloften van Southampton. De Oranje-international raakte in januari geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie. Maandag speelde hij negentig minuten mee tegen Aston Villa (4-0 verlies) en zal zich zijn rentree anders hebben voorgesteld. Van Dijk speelde volgens diverse Engelse media een belabberde wedstrijd.

De 26-jarige verdediger was al eerder hersteld van zijn blessure, maar kwam niet in actie omdat hij een transferverzoek had ingediend. The Saints wilden hem niet laten gaan en Van Dijk werd uit de selectie gezet. Nu de transfermarkt gesloten is, is de mandekker weer in genade aangenomen en zal hij op korte termijn ook zijn rentree maken in de hoofdmacht.

Van Dijk vormde tegen Aston Villa het verdedigende duo samen met aankoop Jan Bednarek. Volgens de Daily Mirror was het duidelijk zichtbaar dat het bij Van Dijk aan wedstrijdritme ontbrak en zag hij er bij verschillende doelpunten niet goed uit. Desondanks speelde hij voor het eerst sinds lange tijd weer een hele wedstrijd en lijkt hij op de weg terug.