"Froome kan Tour, Giro en Vuelta in één jaar winnen"

Chris Froome kan in één jaar zowel de Ronde van Italië, de Tour de France als de Ronde van Spanje winnen. Althans, dat denkt oud-wielrenner Bernard Hinault.

"Froome is zonder twijfel de kampioen van zijn generatie. Hij domineert, hij is de baas van het peloton en kan zijn stijl continu aanpassen aan zijn tegenstanders", aldus Hinault tegenover The Times.

Froome won dit jaar de Tour en de Vuelta. Eerder lukte dit alleen de Fransman Jacques Anquetil en Hinault zelf.

Overigens heeft voor Froome zelf het voor de vijfde maal winnen van de Tour de France de prioriteit. Toch zegt hij niet definitief nee tegen de zogeheten wielergrandslam. "Een vijfde Tourzege is de hoofdprijs, maar wie weet? Het is zeker een risico, omdat je het uiterste van jezelf vraagt."