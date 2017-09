Vader Insiya doet aangifte tegen John v.d. Heuvel

Shehzad H., die ervan wordt verdacht dat hij in 2016 zijn destijds tweejarige dochtertje Insiya vanuit Amsterdam naar India heeft laten ontvoeren, heeft aangifte gedaan tegen de moeder van de peuter en tegen journalist John van den Heuvel. De advocaat van H., Gerard Spong, heeft een bericht daarover in Het Parool bevestigd. Hij wil verder niet ingaan op de kwestie.

De aangifte zou gaan over een poging tot ontvoering van Insiya door Van den Heuvel in maart dit jaar, toen de misdaadjournalist de vader had opgespoord in India. Van den Heuvel noemt in Het Parool de beschuldiging van de Indiase zakenman "natuurlijk onzin". Hij zegt dat hij daar is geweest om te kijken of het meisje daar was, maar dat er geen sprake was van een poging tot of plannen voor een 'tegenontvoering'.

H. verblijft in India en dat land is niet van plan om hem uit te leveren. Het meisje is nog niet terecht.



Aangifte tegen moeder en journalist om Insiya (Foto: ANP)