FOK! Wat een weer: regen! onweer!

Septemberregen, komt zaad en wijnstok goed gelegen.

Vandaag

Althans, op het moment van schrijven dan. Zojuist trok hier een pracht van een onweersbui langs, compleet met regenboog. Het waait ook flink hard, maar in de loop van de avond gaat de wind wat liggen. Komende nacht is het opnieuw feest met buien, voornamelijk in de kustprovincie's. Daarbij kan het ook weer gaan onweren.

In de loop van de nacht wordt de regen minder. Morgenochtend begint buiig, maar in de loop van de dag zwakken de buien vanuit het zuidwesten af, en komt de zon regelmatig door. De temperatuur ligt rond de 16 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de loop van de avond draait de wind richting het zuiden.

10 Jaar geleden

Was het droog, zwaarbewolkt en slechts 13 graden. Er stond een zwak windje.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:00 Zon onder: 20:14 Zonkracht: 4/2



Blind_Guardian was bij de jaarlijkse functioneringsuiting van de Maeslantkering aanwezig. (Foto: Blind_Guardian)

