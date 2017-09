Fajah Lourens staat seksloze jongeren bij static 11-09-2017 18:22 print

Fajah Lourens gaat jongeren met "een behoorlijk heftig seksleven" helpen zich ruim een maand koest te houden. De fitnessfanaat wordt personal coach in het EO-programma 40 dagen zonder seks, maakte de omroep bekend.

"Zonder emotionele connectie is seks gewoon neuken. Dat is niks", vindt Fajah, die de zes deelnemers motiveert om de veertig dagen vol te maken, hen opdrachten geeft en confronteert met hun gedrag. "Dan ken je elkaar niet, weet niet wat de ander fijn vindt en meestal durf je dan ook niet te zeggen wat je wel of niet wilt. Dat heeft alles te maken met respect: voor een ander, maar ook voor jezelf."

40 dagen zonder seks, dat vanaf 17 oktober na acht jaar afwezigheid terugkeert op de buis, wordt dit keer gepresenteerd door Johan Eikelboom. "Je ziet dat de deelnemers moeite hebben het vol te houden. Terwijl ze niet voor niets meedoen", zegt de opvolger van Arie Boomsma, die het spraakmakende EO-programma in 2008 en 2009 presenteerde. "Ik merk bij alle kandidaten dat ze zich goed realiseren dat er meer is dan seks alleen. En dat ze bijna allemaal toch op zoek zijn naar een liefdevolle, stabiele relatie. Maar dat is voor de deelnemers aan onze serie wel echt een worsteling."



Fajah Lourens staat seksloze jongeren bij (Foto: BuzzE)