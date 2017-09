Van der Mark vervangt Rossi in MotoGP Olga Kroeders 11-09-2017 12:40 print

Michael van der Mark zal bij de GP van Aragón in de MotoGP-klasse de geblesseerde Valentino Rossi vervangen. Voor de 24-jarige Nederlander, die voor Yamaha rijdt in de Superbikes, zal het zijn debuut worden in de koningsklasse van de motorsport.

Rossi brak tijdens een training op een crossmotor zijn scheen- en kuitbeen bij een flinke val. Hij is inmiddels geopereerd.

Van der Mark zal de eerste Nederlander in de MotoGP worden sinds 2005. Jurgen van den Goorbergh reed toen voor het laatst in die klasse.