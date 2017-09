Noord-Korea waarschuwt VS om nieuwe resolutie Redactie 11-09-2017 06:39 print

Het regime in Pyongyang heeft opnieuw harde taal uitgeslagen richting de Verenigde Staten. De dreiging aan het Amerikaanse adres volgt op een nieuwe resolutie die de VS heeft opgesteld.

Daarin worden hardere maatregelen voorgesteld tegen Noord-Korea. Over de resolutie wordt maandag in de VN-Veiligheidsraad gestemd, al is het onduidelijk of China en Rusland de nieuwe sancties steunen.

"De Democratische Volksrepubliek Korea zal er absoluut voor zorgen dat de VS een behoorlijke prijs betalen", is de boodschap uit Pyongyang als de resolutie niet van tafel verdwijnt.



Noord-Korea waarschuwt VS om nieuwe resolutie (Foto: ANP)