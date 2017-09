Russische basketballers schakelen Kroatië uit, ruime zege Letland heywoodu 10-09-2017 23:41 print

De Russische basketbalploeg heeft op het Europees kampioenschap in Istanbul voor een verrassing gezorgd. Kroatië, een van de titelkandidaten, werd in de achtste finales afgedroogd. Het ging aanvankelijk gelijk op, maar in het derde en vierde kwart sloegen de Russen toe, geleid door 27 punten van Alexey Shved: 78-101 en ook de 28 punten van Indiana Pacers-speler Bojan Bogdanovic konden niet voorkomen dat Kroatië werd uitgeschakeld.

Spanje begon prima tegen Turkije, maar kreeg het in de twee kwarten daarna wat moeilijker. In het vierde kwart namen de Spanjaarden de boel toch over en onder leiding van onder meer Ricky Rubio en Pau Gasol boekte de ploeg een 73-56 overwinning. Servië rekende zoals verwacht af met Hongarije, hoewel de Hongaren in de slotfase nog in de buurt kwamen: 86-78. Met Janis Timma en New York Knicks-speler Kristaps Porzingis rekende Letland hardhandig af met Montenegro: 100-68.

Dinsdag en woensdag worden in Istanbul de kwartfinales gespeeld.

Kwartfinales

Duitsland - Spanje

Slovenië - Letland

Griekenland - Rusland

Italië - Servië