Ulissi wint GP Montréal, Slagter derde

Diego Ulissi heeft in Canada de GP Montréal op zijn naam geschreven. De Italiaan was de sterkste van een kopgroep van zes. De renner van van UAE-Emirates was in de sprint te sterk voor Jesús Herrada en Tom-Jelte Slagter. Bauke Mollema kwam als vijfde over de streep.

Vroeg in de wedstrijd trokken twee Canadezen ten aanval. Benjamin Perry (Israel Cycling Academy) en Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) zouden meer dan vier minuten voorsprong bij elkaar fietsen, maar met nog tachtig kilometer te gaan werden ze alweer gegrepen, dankzij het werk van Cannondale-Drapac.

Nadat ze werden gegrepen waren er meerdere aanvallen van renners, maar niemand kreeg veel ruimte van het peloton, mede dankzij dat Sunweb en Lotto Soudal het tempo aangaven in het peloton.

In de voorlaatste ronde koos Jan Bakenlants voor de afdaling. De Belg van AG2R La Mondiale kreeg het gezelschap van een groep van tien renners. In het peloton viel het stil, waardoor de voorsprong uitliep naar veertig seconden.

In de laatste ronde versnelde Mollema op de klim de Côte Camillien-Houde, de eerste van de twee beklimmingen versnelde de Nederlander van Trek-Segafredo. Hij kreeg Tony Gallopin, Bakenlants, Slagter en Ulissi met zich mee.

In de achtergrond was er nog een versnelling van Peter Sagan, maar op minder dan tien seconden kwamen ze niet. Ook Tom Dumoulin zette zich nog even op de kop van het peloton, ook hij kon ze niet terug brengen doordat het zestal goed bleef samenwerken.

Gallopin plaatste op 1,5 kilometer van het einde een versnelling, maar werd in het zicht van de finish ingelopen. Bakelants ging als eerste de sprint aan met Ulissi en Slagter in zijn wiel. De Italiaan was te sterk voor de rest van de kopgroep. Herrada zou nog voorbij Slagter gaan, waardoor de Nederlander van Cannondale-Drapac als derde over de meet zou komen.