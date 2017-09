Trentin wint vierde rit in Vuelta, Froome eindwinnaar H.Vviv 10-09-2017 20:37 print

Matteo Trentin heeft de laatste etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Italiaan boekte daarmee alweer zijn vierde overwinning in de Ronde van Spanje. Chris Froome kwam als elfde over de streep en verzekerde zich van eindwinst. Alberto Contador verloor in de laatste rit nog zeven seconden op Wilco Kelderman, waardoor de Nederlander van Sunweb naar plek vier stijgt.

Net zoals zo vaak verliep de laatste etappe rustig. Bij het inrijden van Madrid kreeg Contador de tijd om zijn publiek te danken. Nadat dat gedaan was nam Quick-Step Floors de kop van het peloton omdat er nog een tussensprint lag op het parcours.

Sky probeerde er nog tussen te komen, maar met hulp van ploeggenoten nam Trentin de vier punten. Vervolgens reden drie renners weg: Alessandro De Marchi (BMC), Rui Costa (UAE Emirates) en Nick Schultz (Caja Rural-Seguros RGA). Het peloton had alles onder controle en ze zouden op vijf kilometer worden teruggepakt worden door het peloton.

Quick-Step Floors trok de sprint goed aan voor hun sprinter Trentin. De Italiaan won met gemak de massasprint, wat goed was voor de zesde zege van de Belgische formatie in deze Ronde van Spanje. Voor de puntentrui kwam hij echter tekort. Froome werd elfde en behield zo twee punten voorsprong.

Froome realiseert met zijn eindoverwinning de dubbel. Enkel Jacques Anquetil en Bernard Hinault wisten eerder in hetzelfde seizoen zowel de Tour de France als de Vuelta op hun naam te schrijven, alleen werd toen nog de Vuelta voor de Tour gereden. Kelderman steeg nog naar plek vier in het klassement.