Uitslag FC Utrecht - Roda JC

FC Utrecht is dankzij zijn derde overwinning van het seizoen in punten gelijk gekomen met Ajax, PSV, AZ en Vitesse. In eigen huis klopte het Roda JC met 2-0.

De Utrechters kenden een droomstart en kwamen al in de tweede minuut op voorsprong. De rest van de eerste helft was eenrichtingsverkeer, maar Utrecht verzuimde de voorsprong uit te bouwen. In de tweede helft zorgde Labyad wel voor de tweede treffer, maar ook daarna ging het door met missen van kansen wat er voor zorgde dat Roda een afstraffing bespaard bleef.