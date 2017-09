D'Hooore wint opnieuw Madrid Challenge

Jolien D'Hooore heeft de derde editie van de Madrid Challenge by La Vuelta gewonnen. De Belgische van Wiggle High5 was na 87 kilometer in Madrid de snelste in de massasprint. De Amerikaanse Coryn Rivera kwam als tweede over de streep voor de Franscaise Roxane Fournier.

In de laatste kilometers van de Madrid Challenge by La Vuelta gaf Sunweb het tempo aan voor haar sprintster Rivera. De Amerikaanse werd goed afgezet en zou de sprint ook op kop beginnen, maar werd in de laatste meters gepasseerd door de Belgisch kampioene.

De Madrid Challenge was de laatste wedstrijd in de Women’s WorldTour, die gewonnen werd door Anna van der Breggen. De Nederlandse was al zeker van haar zege, na de tweede plaats in de Boels Ladies Tour achter Annemiek van Vleuten.