Wielrenner Farrar zet punt achter loopbaan

Wielrenner Tyler Farrar heeft besloten na dit seizoen zijn fiets aan de wilgen te hangen. De 33-jarige Amerikaan heeft nog een contract voor een jaar bij Dimension Data, maar na veertien jaar in het peloton vindt hij het welletjes geweest.

"Of het nou als sprinter was of in dienst van de ploeg, ik heb altijd met honderd procent overgave gefietst", zegt Farrar tegen Peloton Magazine. "Ik wist dat het tijd was om te stoppen nu ik het door mij gewenste niveau niet meer kan halen", aldus de Amerikaan, die in 2006 bij Cofidis prof werd.

Twee jaar later maakte Farrar de overstap naar Garmin, de ploeg van Jonathan Vaughters, waar hij tot en met 2014 voor bleef rijden. In de afgelopen drie seizoenen kwam hij uit voor MTN-Qhubeka en opvolger Dimension Data. Farrar boekte 29 profzeges, waaronder drie etappes in de Vuelta, twee in de Giro en één in de Tour. De derde etappe van de Ronde van Peking van 2014 was zijn laatste overwinning.

Vrijwel al zijn overwinningen pakte hij tot de Giro van 2011. Daar kwam de Belg Wouter Weylandt, een goede vriend van Farrar, om het leven. Dat had voor de rest van zijn loopbaan een - in elk geval wat resultaten betreft - merkbaar effect op Farrar, die destijds tijdens het eerbetoon voor Weylandt door de ploeg van de Belg naar voren gehaald werd om samen met hen over de streep te rijden.

Weylandt's ploeg haalt Farrar bij het eerbetoon, sindsdien won de Amerikaan nauwelijks meer koersen (Bron: YouTube)