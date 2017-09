Ziyech: "De volgende penalty schiet ik binnen"

Hakim Ziyech miste tegen PEC Zwolle een strafschop. De spelmaker van Ajax was blij dat hij die misser later goedmaakte door te scoren.

"Ik had hem al eerder moeten maken en dan heb ik nog iets rechtgezet", vertelde Ziyech via de officiële kanalen van Ajax. Hij maakte later dus alsnog de 2-0. "Dat is wel een opluchting." Door twee goals van Klaas-Jan Huntelaar wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 3-0.

Eerder deze week miste Ziyech ook een strafschop bij de nationale ploeg van Marokko. Hij zag zijn doelpunt dan ook zeker als een revanche. "Ik heb begin deze week ook al een belangrijke gemist. Dit is niet mijn week wat betreft penalty's, maar de volgende schiet ik gewoon binnen."

In de optiek van Ziyech speelde de aanwezigheid van ex-ploeggenoot Diederik Boer, die liefst vier van de laatste zes strafschoppen heeft gestopt, geen rol. "Voordat ik loop, kies ik meestal een hoek en Diederik ging naar de goede hoek. Hij was wel aan het wijzen, maar ik had mijn keuze al gemaakt", zo verzekerde de spelmaker.