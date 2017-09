'Taartincident was aankondiging moord Fortuijn'

Advocaat Oscar Hammerstein vindt dat het bekladden van de woning van Thierry Baudet behandelt moet worden als een aanslag. Hij noemt het in een radio-interview met Een Vandaag een 'hele gevaarlijke actie'. De volgende aanslag zou wel eens op Baudet zelf gericht kunnen zijn, denkt hij.

Hammerstein: "Dit is een heel duidelijk signaal dat er mensen zijn die niet bang zijn om hem eventueel uit de weg te ruimen". Hij refereert naar de presentatie in maart 2002 waar Pim Fortuijn drie met kippenmest gevulde taarten in zijn gezicht kreeg gesmeten. Volgens de advocaat is de stap naar een aanslag op Baudet zelf zo gemaakt. Als hij minister van Binnenlandse zaken was geweest, had hij geen moment geaarzeld om Thierry Baudet per direct te beveiligen.

In het radio-interview blikt Oscar terug op het 'taartincident'. Hij vergelijkt de huidige opstelling van de media en de politiek ten opzichte van Thierry Baudet met de 'demonisering' van Pim Fortuijn vijftien jaar geleden. Beluister hieronder het hele interview.