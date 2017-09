Middelkoop vervangt US Open-winnaar Rojer in Davis Cup-team

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft zich bij captain Paul Haarhuis afgemeld voor het Davis Cup-duel van komende week in Den Haag tussen Nederland en Tsjechië. Haarhuis heeft Matwe Middelkoop aangewezen als vervanger.

Rojer heeft na zijn gewonnen US Openfinale in het dubbelspel een een MRI-scan laten maken en daaruit is gebleken dat er in zijn knie te veel vocht zit en een cyste aanwezig is. Deze kwetsuur maakt spelen onmogelijk. Haarhuis heeft met de 34-jarige Middelkoop een capabele vervanger opgeroepen. Tijdens de US Open haalde Middelkoop samen met Robin Haase nog de kwartfinale van het dubbelspel in New York.

Vrijdag begint het Davis Cup-duel tussen Nederland en Tsjechië. Er wordt gespeeld op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. De winnaar van dit duel speelt in 2018 in de Wereldgroep van het landentoernooi.