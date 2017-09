Triatlete Van Vlerken Europees kampioene op lange afstand heywoodu 10-09-2017 09:32 print

Triatlete Yvonne van Vlerken heeft zich in Almere laten kronen tot Europees kampioene op de lange afstand. Dat is de afstand waar men begint met 3,8 kilometer zwemmen, gevolgd door 180 kilometer wielrennen om, mocht men nog niet moe genoeg zijn, als toetje nog een marathon (42,2km) te lopen.

De 38-jarige Van Vlerken, in haar rijke carrière ook al eens goed voor zilver en brons op WK's, had in totaal 8:51.13 uur nodig voor de afstand. Daarmee was ze absoluut ongenaakbaar, want landgenote Sarissa de Vries pakte op ruim achttien minuten het zilver, terwijl Hanna Maksimava uit Wit-Rusland bijna een half uur toe moest geven.

De Brit Joe Skipper pakte het goud bij de mannen door net onder de acht uur te duiken. Evert Scheltinga werd op een goede twaalf minuten vijfde, goed voor de Nederlandse titel - het EK deed tevens dienst als NK.