De windkracht van de tropische storm Irma neemt toe. Het American Hurricane Center in Miami deelde haar zondagochtend (Nederlandse tijd) in op kracht vier. Nadat de storm Cuba achter zich liet, nam de windkracht af en was de storm van categorie twee.

De windsnelheden lopen nu op tot boven de 200 kilometer per uur. Die zullen nog toenemen wanneer Irma over enkele uren daadwerkelijk het vasteland van Florida bereikt. Daarmee is ze 'extreem gevaarlijk' geworden. De autoriteiten hebben om die reden een ware volksverhuizing in gang gezet: meer dan 6,5 miljoen mensen zijn opgeroepen hun huis te verlaten en veiliger oorden op te zoeken.

In het subtropische Florida wonen ongeveer 21 miljoen mensen, onder wie veel gepensioneerden.



Irma wint opnieuw aan kracht (Foto: ANP)