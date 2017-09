Florida merkt eerste gevolgen Irma BasOne 10-09-2017 07:44 print

Orkaan Irma is 145 kilometer verwijderd van Key West in Florida, maar de Amerikaanse staat merkt al wel de gevolgen van de wervelstorm die volgens voorspellingen in kracht zal toenemen.

Gouverneur Rick Scott meldt dat tienduizenden mensen zonder stroom zitten in Florida, waar de wind in het zuiden ondertussen toeneemt. Op beelden van CNN is te zien hoe hijskranen in Miami door de wind ronddraaien.

Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Ruim zes miljoen inwoners zijn opgedragen om elders onderdak te vinden. Scott riep zaterdagavond achtergebleven inwoners op om alsnog te vertrekken. "Dit is uw laatste kans om de juiste beslissing te nemen."

Opkomend water

In Key West op de Florida Keys, een langgerekt lint van ongeveer 1700 eilandjes, ten zuiden van het vasteland zijn de windsnelheden opgelopen tot orkaankracht. Daar zal Irma zondagmiddag (Nederlandse tijd) aankomen.

Het National Hurricane Center waarschuwt de eilanden voor het opkomende water. Ook voor groot deel van de kust van Florida geldt die waarschuwing. Het water kan tot 4,5 meter stijgen.

Irma is afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie, maar zal vermoedelijk boven de warmere wateren ten zuiden van Florida weer tot het op een na hoogste niveau stijgen.



Florida merkt eerste gevolgen Irma (Foto: ANP)