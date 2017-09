Amerikaan bindt zichzelf tijdens orkaan Irma vast aan paal heywoodu 10-09-2017 01:36 print

We hebben mogelijk een kandidaat voor de Darwin Award, de 'prijs' voor mensen die op een domme manier om het leven komen voor ze zich voort hebben kunnen planten. We zullen nog wel even moeten wachten, want de beste man leeft vooralsnog wel - en eerlijk is eerlijk, we hopen natuurlijk ook wel dat dat zo blijft.

Een Amerikaanse journalist van NBC stond zaterdag bij het strand van Miami, waar men wacht op de komst van orkaan Irma. Alle verstandige mensen zijn al lang en breed vetrokken uit het grootste deel van Florida, in elk geval de mensen die daartoe in staat zijn. Toch kreeg de journalist bezoek van iemand die duidelijk niet onder die 'verstandige mensen' valt.

De man was gekleed in zwemkleding, inclusief zwembandjes, en gaf een opvallend antwoord nadat hem werd gevraagd wat hij daar nog deed: "Ik ga mijzelf testen. Ik zal mijzelf vastbinden aan een paal voor de gehele duur van de orkaan. Het is allemaal gepland, met veiligheidsmaatregelen en alles", aldus de niet zo snuggere Handige Harry.

De journalist leek overigens ook een beetje verbaasd. "Dus u ziet het, er zijn hier nog wel mensen...die dingen doen, enzo", stamelde hij.