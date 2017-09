Litouwse basketballers vroegtijdig uitgeschakeld op EK heywoodu 10-09-2017 00:58 print

De Finse basketbalploeg is er niet in geslaagd voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van het EK te bereiken. In Istanbul ging de ploeg onderuit tegen Italië, dat al in het eerste kwart een ruime voorsprong opbouwde. Atlanta Hawks-shooting guard Marco Belinelli leidde de Italiaanse score met 22 punten en hielp zijn land zo op weg naar een 70-57 zege op Finland, dat met opgeheven hoofd naar huis kan.

Litouwen stond op de vorige twee edities van EuroBasket in de finale, maar dat zal geen vervolg krijgen in Istanbul. Griekenland nam het heft in het eerste kwart al in handen en liet de Litouwers niet meer los. Dankzij onder meer 21 punten van Kostas Sloukas konden de drie NBA-spelers van Litouwen, waaronder Mindaugas Kuzminskas (New York Knicks), hun ploeg niet redden: 77-64.